"Ранкова доза" провінції. Луцьк Оксани Забужко

"Ранкова доза" повертається. У другому епізоді нового сезону автор подкасту Роман Романюк рекомендує уривок з культового роману Оксани Забужко "Польові дослідження українського сексу":

"Роман Оксани Забужко, очевидно, не тільки і не стільки про секс, але про глибокі психологічні травми історії, про боротьбу поколінь, про те, як система ламає людину і як система не витримує натиску самої людини.

А ще це чудовий зразок української психологічної географії та урбаністики.

Пропоную слухачам уривок роману, у якому оприявнена суть і одна із причин тієї великої війни, яку всі ми тепер ведемо: історію про життя маленького в масштабах радянської імперії містечка Луцьк, де ведуть свою боротьбу за свободу і вільне життя головні герої роману Забужко".

Подкаст "Ранкова доза" виходить у партнерстві з першою аудіокнигарнею "АБУК". Послухати весь роман "Польові дослідження українського сексу" ви можете за посиланням.