"Ранкова доза" провінції. Луцьк Оксани Забужко
"Ранкова доза" повертається. У другому епізоді нового сезону автор подкасту Роман Романюк рекомендує уривок з культового роману Оксани Забужко "Польові дослідження українського сексу":
"Роман Оксани Забужко, очевидно, не тільки і не стільки про секс, але про глибокі психологічні травми історії, про боротьбу поколінь, про те, як система ламає людину і як система не витримує натиску самої людини.
А ще це чудовий зразок української психологічної географії та урбаністики.
Пропоную слухачам уривок роману, у якому оприявнена суть і одна із причин тієї великої війни, яку всі ми тепер ведемо: історію про життя маленького в масштабах радянської імперії містечка Луцьк, де ведуть свою боротьбу за свободу і вільне життя головні герої роману Забужко".
Подкаст "Ранкова доза" виходить у партнерстві з першою аудіокнигарнею "АБУК". Послухати весь роман "Польові дослідження українського сексу" ви можете за посиланням.
Ранкова доза
Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.
Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.
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Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.