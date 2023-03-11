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Ранкова доза

"Ранкова доза" провінції. Луцьк Оксани Забужко

Роман Романюк — Субота, 11 березня 2023, 08:00

"Ранкова доза" повертається. У другому епізоді нового сезону автор подкасту Роман Романюк рекомендує уривок з культового роману Оксани Забужко "Польові дослідження українського сексу":

"Роман Оксани Забужко, очевидно, не тільки і не стільки про секс, але про глибокі психологічні травми історії, про боротьбу поколінь, про те, як система ламає людину і як система не витримує натиску самої людини.

А ще це чудовий зразок української психологічної географії та урбаністики. 

Пропоную слухачам уривок роману, у якому оприявнена суть і одна із причин тієї великої війни, яку всі ми тепер ведемо: історію про життя маленького в масштабах радянської імперії містечка Луцьк, де ведуть свою боротьбу за свободу і вільне життя головні герої роману Забужко".

Подкаст "Ранкова доза" виходить у партнерстві з першою аудіокнигарнею "АБУК". Послухати весь роман "Польові дослідження українського сексу" ви можете за посиланням.

Слухайте подкаст "Ранкова доза" на зручній платформі:
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Ранкова доза

Якщо ви втомилися слухати новини - то пора слухати книжки.

Вранці о 8 годині відомі митці, письменники, політики та блогери розкажуть вам свою улюблену літературну історію. А "Ранкова доза" її озвучить.

Підписатися можна тут: Apple Podcasts чи Google Podcasts.

Але будьте обачні, "Ранкова доза" краси викликає залежність.

"Ранкова доза" провінції. Луцьк Оксани Забужко
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Канали
24.02: Реконструкція
1 епізод
Ранкова доза
84 епізоди
War-life balance
9 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
158 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
2 епізоди
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
7 епізодів
Хроніки економіки
9 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
5 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
15 епізодів
Температура - нормальна!
59 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
55 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів