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До попкорну з Анною Паленчук

Сценарный питчинг: как создать первую в Украине базу сценарных идей?

Четверг, 16 июля 2020, 12:19

Нещодавно відбувся сценарний пітчинг від онлайн платформи DzygaMDB та Української Кіноакадемії. На конкурс було подано 564 сценарні заявки від 250-ти сценаристів та згодом відібрано та презентовано 40 проєктів в режимі онлайн.

В ініціативі взяли участь 50 продюсерів, яким сценаристи презентували свою ідею за 1 хвилину за принципом elevator pitch (короткої розповіді). На участь в пітчингу приймались ідеї повнометражних фільмів, художніх та анімаційних серіалів.

У новому епізоді подкасту "До попкорну з Анною Паленчук" ми говоримо з Анною Мачух, співзасновницею та виконавчою директоркою Української кіноакадемії, директором та співзасновником проєкту DzygaMDB та сценаристом з Сергієм Касторних про те, як пройшов пітчінг та чому молоді сценаристи не мають боятися надсилати свої сценарні ідеї.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify.

Що у подкасті:

  • Як народилась ідея створення першого в Україні модулю сценарних ідей та яке його значення для кіноіндустрії?
  • Яких помилок варто уникати починаючим сценаристам під час подачі та презентації сценарної ідеї?
  • На які ідеї полюють продюсери сьогодні?
  • Які можливості відкриває онлайн формат для кінопрофесіоналів та аматорів, та які його обмеження?

Більше подкастів "До попкорну з Анною Паленчук": 

До попкорну з Анною Паленчук

Анна Паленчук, украинская кинопродюсерка и сценаристка, запускает первый подкаст о кино и телеиндустрии "До попкорну з Анною Паленчук", где будет общаться и дискутировать с известными игроками отрасли, которые будут рассказывать о самых громких кино и телепроектах.

Подкаст доступен в приложениях Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud, Spotify и на других платформах

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