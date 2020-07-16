Сценарный питчинг: как создать первую в Украине базу сценарных идей?

Нещодавно відбувся сценарний пітчинг від онлайн платформи DzygaMDB та Української Кіноакадемії. На конкурс було подано 564 сценарні заявки від 250-ти сценаристів та згодом відібрано та презентовано 40 проєктів в режимі онлайн.

В ініціативі взяли участь 50 продюсерів, яким сценаристи презентували свою ідею за 1 хвилину за принципом elevator pitch (короткої розповіді). На участь в пітчингу приймались ідеї повнометражних фільмів, художніх та анімаційних серіалів.

У новому епізоді подкасту "До попкорну з Анною Паленчук" ми говоримо з Анною Мачух, співзасновницею та виконавчою директоркою Української кіноакадемії, директором та співзасновником проєкту DzygaMDB та сценаристом з Сергієм Касторних про те, як пройшов пітчінг та чому молоді сценаристи не мають боятися надсилати свої сценарні ідеї.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud та Spotify.

Що у подкасті:

Як народилась ідея створення першого в Україні модулю сценарних ідей та яке його значення для кіноіндустрії?

Яких помилок варто уникати починаючим сценаристам під час подачі та презентації сценарної ідеї?

На які ідеї полюють продюсери сьогодні?

Які можливості відкриває онлайн формат для кінопрофесіоналів та аматорів, та які його обмеження?

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