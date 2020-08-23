Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
До попкорну з Анною Паленчук

Революция молодости: генеральный продюсер Иван Адамчук о 49-й КМКФ «Молодость»

Воскресенье, 23 августа 2020, 08:30
Фото: Анастасия Мантач / Телекритика

Цьогоріч Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" триватиме з 22-го по 30-те серпня в онлайн та офлайн форматі. Покаже 250 фільмів та проведе понад 15 професійних та індустріальних заходів. Усі фільми та заходи будуть доступні для перегляду (виключно) для (всієї) України на онлайн-платформі фестивалю.

Рік виявився направду переломним для фестивалю, оскільки відбулась часткова зміна команди та трансформація формату.
Гість цього випуску Іван Адамчук, новий генеральний директором КМКФ "Молодість", про те, чим цей рік є особливим для багатої історії фестивалю, та чого чекати далі його поціновувачам.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud та Spotify.

Про що у подаксті:

  • Чи легко працювати в кіноіндустрії, маючи за плечима понад 30 років роботи на телебаченні;
  • Як зміна команди фестивалю впливає на його багаторічний сформований бренд;
  • На які приємні бонуси чекати цього року студентам, професіоналам та відвідувачам;
  • Чого не вистачає сучасним українським фільмам та як працювати з актуальною національною темою для того, щоб зробити фільм універсальним;
  • Чому варто відвідувати кінофестивалі.

Це останній випуск першого сезону подкасту "До попкорну з Анною Паленчук".

Впродовж весни та літа Анна розмовляла з відомими діячами українського кіно, проте наразі вимушена взяти декретну відпустку.
Виробництво подкасту поновиться вже цієї осені.

Інші епізоди: 

До попкорну з Анною Паленчук

Анна Паленчук, украинская кинопродюсерка и сценаристка, запускает первый подкаст о кино и телеиндустрии "До попкорну з Анною Паленчук", где будет общаться и дискутировать с известными игроками отрасли, которые будут рассказывать о самых громких кино и телепроектах.

Подкаст доступен в приложениях Apple Podcasts, Google PodcastsSoundcloud, Spotify и на других платформах

Реклама:
Приватизация во время войны: продажа за бесценок или сохранение коррупционных схем
6 июля 2023, 18:49 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Валерий Пекарь: "Победа - это мир, лучше предыдущего, мир, когда россия больше не угрожает Украине"
5 июля 2023, 18:14 — Алина Фролова
Крылья Кремля. УП нашла обходящие санкции самолеты российских элит
4 июля 2023, 15:10 — Михаил Ткач, Федор Попадюк
Идиш - язык и культура Украины
3 июля 2023, 18:40 — Константин Дорошенко
Как ЕС помогает найти взаимопонимание Сербии и Косово и почему это пока кажется недостижимым
1 июля 2023, 18:37 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
2 эпизода
Головна обсерваторія
5 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
174 эпизода
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
22 эпизода
Хроніки економіки
26 эпизодов
УП. Вголос
25 эпизодов
(не)Безпечна Країна
15 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
72 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов