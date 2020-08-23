Революция молодости: генеральный продюсер Иван Адамчук о 49-й КМКФ «Молодость»

Цьогоріч Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" триватиме з 22-го по 30-те серпня в онлайн та офлайн форматі. Покаже 250 фільмів та проведе понад 15 професійних та індустріальних заходів. Усі фільми та заходи будуть доступні для перегляду (виключно) для (всієї) України на онлайн-платформі фестивалю.

Рік виявився направду переломним для фестивалю, оскільки відбулась часткова зміна команди та трансформація формату.

Гість цього випуску Іван Адамчук, новий генеральний директором КМКФ "Молодість", про те, чим цей рік є особливим для багатої історії фестивалю, та чого чекати далі його поціновувачам.

Нагадуємо, що подкаст – це аудіо-формат. Щоб прослухати його, натисніть на плеєр під цим реченням.

Подкаст "До попкорну з Анною Паленчук" буде доступний на сайті видання "Українська Правда", в додатках Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud та Spotify.

Про що у подаксті:

Чи легко працювати в кіноіндустрії, маючи за плечима понад 30 років роботи на телебаченні;

Як зміна команди фестивалю впливає на його багаторічний сформований бренд;

На які приємні бонуси чекати цього року студентам, професіоналам та відвідувачам;

Чого не вистачає сучасним українським фільмам та як працювати з актуальною національною темою для того, щоб зробити фільм універсальним;

Чому варто відвідувати кінофестивалі.

Це останній випуск першого сезону подкасту "До попкорну з Анною Паленчук".

Впродовж весни та літа Анна розмовляла з відомими діячами українського кіно, проте наразі вимушена взяти декретну відпустку.

Виробництво подкасту поновиться вже цієї осені.

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