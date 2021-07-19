Мовний закон, відновлення на посаді Тупицького, Зеленський і суди, а також допомога від Туреччини
Це вже 51-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.
Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud
Цього разу Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють наступне:
- депутати вирішили не долати президентське вето і ухвалили законопроект про відновлення роботи ВККС із пропозиціями президента Зеленського. Водночас, зберегли ту норму, яка буде створювати проблеми з добором членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Що воно таке і до чого веде – слухайте
- депутати підтримали вето Зеленського на норму Закону, у якому усувались вимоги щодо політичної нейтральності кандидатів на посади суддів КСУ. Звісно, так бути не може і судді мають бути повністю аполітичними, але чому саме "Слуги народу" пропонували цю норму? Розбираємось!
- Верховний Суд визнав протиправним і скасував Указ президента про звільнення О. Тупицького з посади судді КСУ. Це рішення веде до фактичного поновлення Тупицького на посаді судді КСУ. Що дал – говоримо в епізоді
- КСУ визнав закон про мову конституційним. Про мову говоримо у подкасті
- затвердження Угоди з Туреччиною. Це дасть змогу забезпечити житлом значну кількість внутрішніх переселенців з числа кримських татар та інших пільгових категорій і сприятиме налагодженню тісних партнерських стосунків між Україною і Туреччиною.
Про все це – в ефірі!
Ок і шо?
"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.
Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!