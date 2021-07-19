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Ок і шо?

Мовний закон, відновлення на посаді Тупицького, Зеленський і суди, а також допомога від Туреччини

Понеділок, 19 липня 2021, 13:29

Це вже 51-й випуск подкасту "Ок, і шо?". Тут ми розповідаємо про важливі ініціативи та рішення парламенту, уряду і президента, які впливають на баланс гілок влади в країні, а ще можуть змінити наше з вами життя.

Слухайте подкаст "Ок і шо?" на Apple PodcastsGoogle Podcasts, Soundcloud 

Цього разу Андрій Андрушків та Назар Заболотний обговорюють наступне:

  • депутати вирішили не долати президентське вето і ухвалили законопроект про відновлення роботи ВККС із пропозиціями президента Зеленського. Водночас, зберегли ту норму, яка буде створювати проблеми з добором членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Що воно таке і до чого веде – слухайте
  • депутати підтримали вето Зеленського на норму Закону, у якому усувались вимоги щодо політичної нейтральності кандидатів на посади суддів КСУ. Звісно, так бути не може і судді мають бути повністю аполітичними, але чому саме "Слуги народу" пропонували цю норму? Розбираємось!
  • Верховний Суд визнав протиправним і скасував Указ президента про звільнення О. Тупицького з посади судді КСУ. Це рішення веде до фактичного поновлення Тупицького на посаді судді КСУ. Що дал – говоримо в епізоді
  • КСУ визнав закон про мову конституційним. Про мову говоримо у подкасті
  • затвердження Угоди з Туреччиною. Це дасть змогу забезпечити житлом значну кількість внутрішніх переселенців з числа кримських татар та інших пільгових категорій і сприятиме налагодженню тісних партнерських стосунків між Україною і Туреччиною.

Про все це – в ефірі!

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Ок і шо?

"Ок і шо?" – це подкаст від "Центру спільних дій" про усі ці не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада. Іноді їх так багато, що громадяни не можуть відрізнити, де добро, спрямоване на розвиток країни, а де - відверте зло, яке загрожує демократії.

Ми будемо відфільтрувати найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідати про них простою та зрозумілою мовою кожного тижня!

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Хроніки економіки
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УП. Вголос
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76 епізодів
Температура - нормальна!
66 епізодів
Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
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Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
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