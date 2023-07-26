Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
(не)Безпечна Країна

Джон Спенсер: "Битва за Київ – найбільш вирішальна битва сучасної епохи з кінця Другої світової війни"

Аліна Фролова — Середа, 26 липня 2023, 17:21

"Росія в лютому в ході повномасштабного вторгнення хотіла захопити Україну, хотіла усунути український уряд та ліквідувати її незалежність, хотіла реколонізувати її назад в Російську Федерацію. Це і було справжньою стратегічною метою, на відміну від заявленої. А стратегічною метою України було вижити як незалежній демократичній самовизначеній нації. Так що це головна битва, хоча всі битви мають значення. Тобто битва за Чернігів, битва за Суми, битва за Маріуполь – всі вони мали значення, але вирішальною битвою була битва за Київ. Тому, щойно Росія програла й відступила третього квітня, це був кінець. Війну за Україну було виграно, хоча бойові дії триватимуть, тому що вся територія – це Україна, але боротьба за Україну як демократичну націю, як самостійну націю в її ідентичності... Росія програла цю війну".

Що саме потрібно змінити українцям в обороні міст та що потрібно знати цивільному населенню, щоб якомога ефективніше протистояти ворогу в умовах бойових дій в місті?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" з його незмінною ведучою Аліною Фроловою говоримо про військову стратегію, бої в містах і селищах та що потрібно змінити Україні для кращої їх оборони, а також про битву за Київ, контрнаступ, Крим, ядерну зброю. Про все це з Джоном Спенсером – професором, письменником, ветераном бойових дій, міжнародно визнаним експертом з питань ведення війни у міських умовах.

Оригінал розмови можна прослухати тут.

Реклама:
Слухайте подкаст «Не Безпечна країна» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. Подкасти RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Реклама:
Джон Спенсер: "Битва за Київ – найбільш вирішальна битва сучасної епохи з кінця Другої світової війни"
26 липня 2023, 17:21 — Аліна Фролова
Тут знову буде степ. Навіщо природоохоронець з Донеччини віддав свій земельний пай дикій природі
25 липня 2023, 19:19 — Дмитро Сімонов
Чому так важко перейти з “да” на “так”? “Тренди твіттера” - трагікомедія на тлі реальності війни
24 липня 2023, 17:55 — Костянтин Дорошенко
Як війна змінила ринок пального і що буде з цінами найближчим часом?
20 липня 2023, 16:07 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Пітер Померанцев: "Зацикленість Росії на маніпуляції інформацією — одночасно її сила та слабкість"
19 липня 2023, 21:25 — Аліна Фролова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
7 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
8 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
24 епізоди
Хроніки економіки
28 епізодів
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
18 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
75 епізодів
Температура - нормальна!
65 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів