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(не)Безпечна Країна

Джон Спенсер: "Битва за Киев - самая решающая битва современной эпохи с конца Второй мировой войны"

Алина Фролова — Среда, 26 июля 2023, 17:21

"Росія в лютому в ході повномасштабного вторгнення хотіла захопити Україну, хотіла усунути український уряд та ліквідувати її незалежність, хотіла реколонізувати її назад в Російську Федерацію. Це і було справжньою стратегічною метою, на відміну від заявленої. А стратегічною метою України було вижити як незалежній демократичній самовизначеній нації. Так що це головна битва, хоча всі битви мають значення. Тобто битва за Чернігів, битва за Суми, битва за Маріуполь – всі вони мали значення, але вирішальною битвою була битва за Київ. Тому, щойно Росія програла й відступила третього квітня, це був кінець. Війну за Україну було виграно, хоча бойові дії триватимуть, тому що вся територія – це Україна, але боротьба за Україну як демократичну націю, як самостійну націю в її ідентичності... Росія програла цю війну".

Що саме потрібно змінити українцям в обороні міст та що потрібно знати цивільному населенню, щоб якомога ефективніше протистояти ворогу в умовах бойових дій в місті?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" з його незмінною ведучою Аліною Фроловою говоримо про військову стратегію, бої в містах і селищах та що потрібно змінити Україні для кращої їх оборони, а також про битву за Київ, контрнаступ, Крим, ядерну зброю. Про все це з Джоном Спенсером – професором, письменником, ветераном бойових дій, міжнародно визнаним експертом з питань ведення війни у міських умовах.

Оригінал розмови можна прослухати тут.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій та Української правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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Джон Спенсер: "Битва за Киев - самая решающая битва современной эпохи с конца Второй мировой войны"
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