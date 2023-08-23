Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
(не)Безпечна Країна

Хосе Казанова: "Україна – єдина країна Європи, що не повторила модель однієї церкви в одній державі"

Аліна Фролова — Середа, 23 серпня 2023, 17:00

"Я, можна сказати, вже 30 років пропагую тезу, що Україна єдина країна Європи, що не повторила європейську модель однієї церкви в одній державі, де є одна національна церква, а тоді якісь меншості, що є толеровані або не толеровані. Дійсно, Україна провадить модель, де кожна релігія має свою деномінацію, своє ім’я. І власне кожна з них є інакшою, але водночас вони рівні. Це було чітко видно під час Майдану, де всі релігії, всі християнські релігії, греко-католики, римо-католики, і євреї, і мусульмани – всі брали участь, і всі молилися разом. І ця модель показує, що ці всі релігії можуть разом не тільки допомагати одна одній, а й молитися разом. Певною мірою це доказ, що Україна мультирелігійна".

Наскільки важливо відокремити національну та релігійну ідентичність та яку роль релігія відіграє у війні?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Хосе Казанова, іспанським та американським соціологом релігії, професором соціології Джорджтаунського університету, автором праць з питань релігії і глобалізації, чия книга "Публічні релігії в сучасному світі" визнана сучасною класикою соціології релігії.

Розмова про вірування українців та про ту роль, яку релігія відіграє в цій війні, про московський патріархат, про використання релігії в якості зброї, про концепцію "руского міру" в контексті релігії, про питання єпархій української церкви за кордоном, про Папу Римського та про те чи шанс на розбудову більш справедливого світу після перемоги України.

Реклама:
Слухайте подкаст «Не Безпечна країна» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud НВ. Подкасти RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

Реклама:
Хосе Казанова: "Україна – єдина країна Європи, що не повторила модель однієї церкви в одній державі"
23 серпня 2023, 17:00 — Аліна Фролова
Голод: чому ми їмо більше, ніж треба, а просто їсти менше — не працює
22 серпня 2023, 18:37 — Наталія Бушковська
“Культура - соціальний клей, який скріплює наше суспільство і робить його відмінним від інших”. Про культуру в українських масмедіях
21 серпня 2023, 17:48 — Костянтин Дорошенко
Як у Європі живуть діти підсанкційних російських олігархів? Розповідаємо на прикладі Алєксандра Пумпянського
21 серпня 2023, 10:53 — Михайло Ткач, Федір Попадюк
Як Україна просуває "формулу миру" і чи не примусять її домовлятись із Росією
19 серпня 2023, 19:21 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
3 епізоди
Головна обсерваторія
8 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
181 епізод
Сафарі
9 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
27 епізодів
Хроніки економіки
32 епізоди
УП. Вголос
27 епізодів
(не)Безпечна Країна
21 епізод
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
18 епізодів
Культура всього
79 епізодів
Температура - нормальна!
67 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів