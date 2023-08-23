Хосе Казанова: "Украина - единственная страна Европы, которая не повторила модель одной церкви в одном государстве"
"Я, можна сказати, вже 30 років пропагую тезу, що Україна єдина країна Європи, що не повторила європейську модель однієї церкви в одній державі, де є одна національна церква, а тоді якісь меншості, що є толеровані або не толеровані. Дійсно, Україна провадить модель, де кожна релігія має свою деномінацію, своє ім’я. І власне кожна з них є інакшою, але водночас вони рівні. Це було чітко видно під час Майдану, де всі релігії, всі християнські релігії, греко-католики, римо-католики, і євреї, і мусульмани – всі брали участь, і всі молилися разом. І ця модель показує, що ці всі релігії можуть разом не тільки допомагати одна одній, а й молитися разом. Певною мірою це доказ, що Україна мультирелігійна".
Наскільки важливо відокремити національну та релігійну ідентичність та яку роль релігія відіграє у війні?
У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Хосе Казанова, іспанським та американським соціологом релігії, професором соціології Джорджтаунського університету, автором праць з питань релігії і глобалізації, чия книга "Публічні релігії в сучасному світі" визнана сучасною класикою соціології релігії.
Розмова про вірування українців та про ту роль, яку релігія відіграє в цій війні, про московський патріархат, про використання релігії в якості зброї, про концепцію "руского міру" в контексті релігії, про питання єпархій української церкви за кордоном, про Папу Римського та про те чи шанс на розбудову більш справедливого світу після перемоги України.
(не)Безпечна Країна
(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.
Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.
У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.
Фото для обкладинки: Денис Антіпов