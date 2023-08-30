Микола Бєлєсков: "Імовірність рецидиву війни зростає, незалежно від того, як закінчиться ця війна"
"Для нас це екзистенційна війна, для Путіна – це війна на виживання його режиму і його самого фізично теж. І це підштовхує до того, що навіть, якщо інтенсивність бойових дій зменшується, то ця політична основа не зникає. Як наслідок, імовірність рецидиву війни, незалежно від того, як закінчиться ця війна, вона зростає, вона залишається такою значною".
Якими є фактори та сценарії подальшого розвитку подій в питанні війни, яку розв’язала росія на території України?
У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Миколою Бєлєсковим, магістром міжнародних відносин, аналітиком Інституту світової політики у 2016-2019 роках, аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень, старшим аналітиком у "Повернись живим" – про війну як предмет дослідження, про прогнози, сценарії, аналіз, політичні аспекти та про те, що відрізняє цю війну від інших.
(не)Безпечна Країна
(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.
Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.
У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.
Фото для обкладинки: Денис Антіпов