Николай Белесков: "Вероятность рецидива войны растет, независимо от того, как закончится эта война"

"Для нас це екзистенційна війна, для Путіна – це війна на виживання його режиму і його самого фізично теж. І це підштовхує до того, що навіть, якщо інтенсивність бойових дій зменшується, то ця політична основа не зникає. Як наслідок, імовірність рецидиву війни, незалежно від того, як закінчиться ця війна, вона зростає, вона залишається такою значною".

Якими є фактори та сценарії подальшого розвитку подій в питанні війни, яку розв’язала росія на території України?

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Миколою Бєлєсковим, магістром міжнародних відносин, аналітиком Інституту світової політики у 2016-2019 роках, аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень, старшим аналітиком у "Повернись живим" – про війну як предмет дослідження, про прогнози, сценарії, аналіз, політичні аспекти та про те, що відрізняє цю війну від інших.