Віктор Кевлюк: "Радянська ідеологія мобілізації тягнеться 30 років крізь українську незалежність"

"На мою думку, положення про територіальні центри комплектуваня переписане з попереднього положення. Попереднє – перекладено українською взагалі з радянського… І от вся ця радянська ідеологія процесу мобілізації, вона так от 30 років тягнеться крізь українську незалежність. Сьогодні ми, власне кажучи, пожинаємо наслідки. Якщо немає державної волі всю країну перевести на умови функціонування в період воєнного часу, відповідно і система комплектування Збройних сил так само буде функціонувати криво, спотикатися, генерувати проблеми, робити помилки, ну і відповідно надавати певним особам, нечистим на руку, можливості щодо покращення свого матеріального положення. Це наслідки", – каже гість нового епізоду, який у 2004 році очолював мобілізаційний відділ Миколаївського обласного військкомату.

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Віктором Кевлюком, експертом Центру Оборонних Стратегій, полковником запасу. Розмова про мобілізацію, демобілізацію, ТЦК, оперативний резерв, систему обліку військовозобов’язаних, ВЛК, про питання військового будівництва та про те, якою має бути українська армія, система захисту та оборони в майбутньому.