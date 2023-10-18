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(не)Безпечна Країна

Виктор Кевлюк: "Советская идеология мобилизации тянется 30 лет сквозь украинскую независимость"

Алина Фролова — Среда, 18 октября 2023, 19:03

"На мою думку, положення про територіальні центри комплектуваня переписане з попереднього положення. Попереднє – перекладено українською взагалі з радянського… І от вся ця радянська ідеологія процесу мобілізації, вона так от 30 років тягнеться крізь українську незалежність. Сьогодні ми, власне кажучи, пожинаємо наслідки. Якщо немає державної волі всю країну перевести на умови функціонування в період воєнного часу, відповідно і система комплектування Збройних сил так само буде функціонувати криво, спотикатися, генерувати проблеми, робити помилки, ну і відповідно надавати певним особам, нечистим на руку, можливості щодо покращення свого матеріального положення. Це наслідки", – каже гість нового епізоду, який у 2004 році очолював мобілізаційний відділ Миколаївського обласного військкомату.

У новому епізоді подкасту "(не) Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Віктором Кевлюком, експертом Центру Оборонних Стратегій, полковником запасу. Розмова про мобілізацію, демобілізацію, ТЦК, оперативний резерв, систему обліку військовозобов’язаних, ВЛК, про питання військового будівництва та про те, якою має бути українська армія, система захисту та оборони в майбутньому.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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