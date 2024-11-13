Джордж Скутару: "Перемога Санду не поклала край спробам Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові"

"У Молдові ми стали свідками однієї з найбільших операцій, проведених ФСБ та кримінальними структурами, яких підтримували російські спецслужби. Вони намагались підкупити понад 150 000 виборців на референдумі два тижні тому, а потім спробували повторити це проти Майї Санду у другому турі виборів. Однак перемога Майї Санду на президентських виборах не означає повного провалу спроб Росії дестабілізувати країну. Бо парламентські вибори наступного року дадуть Росії нову можливість підірвати проєвропейський курс Молдови, створивши в парламенті більшість, здатну сформувати умови для дестабілізації", – про це каже гість нового епізоду подкасту (не)Безпечна країна.

"На мою думку, Росія може спробувати повторити ситуацію, яка склалася в Грузії. Там прозахідний президент Саломе Зурабішвілі перебуває в політичній ізоляції, в той час як уряд і парламентська більшість ухвалюють суперечливі закони щодо прав людини, фактично гальмують реформи і вступають у конфлікт з ЄС і США. Росія, не вдаючись до військового втручання, фактично зупинила прогрес Грузії на шляху до інтеграції в ЄС і здобула значну стратегічну перемогу в цьому протистоянні із західним демократичним світом.

Повертаючись до Молдови, для правлячої партії "Дія та солідарність", партії Майї Санду, головним викликом буде не тільки забезпечити перемогу на майбутніх виборах, але й сформувати парламентську більшість. Для цього потрібно уникнути ізоляції з боку інших партій".

Чи вдасться "склеїти" розколоте після виборів суспільство та які підходи може застосовувати Росія в Молдові, щоб створити розрив у відносинах між Кишиневом і Брюсселем?

В новому епізоді подкасту (не)Безпечна країна його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Джорджем Скутару, засновником і виконавчим директором аналітичного центру New Strategy Center, колишнім радником президента Румунії з питань національної безпеки.

Розмова про референдум та президентські вибори в Молдові, які вже пройшли та парламентські вибори, які відбудуться в наступному році, про можливі сценарії впливу Росії в регіоні, про США та імовірну політику Трампа на посаді президента, а також про майбутні вибори в Румунії та позицію щодо підтримки України.

Цей епізод було записано 5 листопада, до того, як були оприлюднені результати президентських виборів у США.