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(не)Безпечна Країна

Звільнення Сирії: слушний момент для Ізраїлю, посилення Туреччини, загроза для Ірану

Аліна Фролова — Середа, 25 грудня 2024, 17:04

"Ізраїль по суті реалізував більшість завдань цієї війни й зміг взяти під контроль південь Лівану, відтіснив Хезболлу, хоча бойові дії там спорадично продовжуються, так само продовжується війна в Газі. З цієї точки зору історія не завершується. І багато що буде залежати від того, як будуть поводитися інші гравці, наприклад, та ж сама Туреччина.

Вже була заява про те, що Ізраїль має поважати територіальну цілісність, а територіальна цілісність Сирії – це також і Голанські висоти, які були захоплені в 1967 році на четвертий день Шестиденної війни. Цих розбіжностей вже багато і до них ще додається", – таку думку в новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" висловив Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.

Водночас Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council зауважила, що вплив Туреччини в Сирії найближчим часом буде максимальним. Наскільки турецький вплив на Сирію може позначитися на відносинах з Ізраїлем та на регіоні в цілому?

В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Євгенією Габер, старшою дослідницею Atlantic Council та Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Мова йде про поточну ситуацію в Сирії, про послаблення Росії на фоні зростаючої ролі Туреччини в Сирії та регіоні, про кризу, що насувається на Іран, його імовірне зближення з Китаєм, про Ізраїль, що посилив свої позиції в Сирії та про прогнози для Близького Сходу на наступний рік.

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(не)Безпечна Країна

(не)Безпечна країна – це спільний подкаст Центру оборонних стратегій, Медіа Центру "Україна" та Української Правди.

Ведуча подкасту Аліна Фролова – дипломат, отримала спеціалізацію з геополітики. Працювала заступником міністра оборони. Координувала співпрацю з партнерами та НАТО. Долучалася до реформ у Збройних силах України. Опікувалася безпекою Чорного моря та брала активну участь у заснуванні Кримської платформи. На даний момент є одним з лідерів Центру оборонних стратегій.

У подкасті вона буде запрошувати цікавих співрозмовників, військових та цивільних, експертів та волонтерів, українських та іноземних, з якими буде говорити про безпекові питання та про те, як скоріше наблизити перемогу у війні з Росією.

Фото для обкладинки: Денис Антіпов

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Звільнення Сирії: слушний момент для Ізраїлю, посилення Туреччини, загроза для Ірану
25 грудня 2024, 17:04 — Аліна Фролова
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