Освобождение Сирии: удобный момент для Израиля, усиление Турции, угроза для Ирана

"Ізраїль по суті реалізував більшість завдань цієї війни й зміг взяти під контроль південь Лівану, відтіснив Хезболлу, хоча бойові дії там спорадично продовжуються, так само продовжується війна в Газі. З цієї точки зору історія не завершується. І багато що буде залежати від того, як будуть поводитися інші гравці, наприклад, та ж сама Туреччина.

Вже була заява про те, що Ізраїль має поважати територіальну цілісність, а територіальна цілісність Сирії – це також і Голанські висоти, які були захоплені в 1967 році на четвертий день Шестиденної війни. Цих розбіжностей вже багато і до них ще додається", – таку думку в новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" висловив Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.

Водночас Євгенія Габер, старша дослідниця Atlantic Council зауважила, що вплив Туреччини в Сирії найближчим часом буде максимальним. Наскільки турецький вплив на Сирію може позначитися на відносинах з Ізраїлем та на регіоні в цілому?

В новому епізоді подкасту "(не)Безпечна країна" його незмінна ведуча Аліна Фролова говорить з Євгенією Габер, старшою дослідницею Atlantic Council та Ігорем Семиволосом, директором Центру близькосхідних досліджень. Мова йде про поточну ситуацію в Сирії, про послаблення Росії на фоні зростаючої ролі Туреччини в Сирії та регіоні, про кризу, що насувається на Іран, його імовірне зближення з Китаєм, про Ізраїль, що посилив свої позиції в Сирії та про прогнози для Близького Сходу на наступний рік.