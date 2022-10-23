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УП. Вголос

"Оксфорд" для ЗСУ. Як Британія навчає українських військових. Аудіоверсія

Роман Романюк — Неділя, 23 жовтня 2022, 18:00

Готуючись до українського свята Дня захисників 14 жовтня, британська влада вирішила провести масштабні показові навчання, до яких залучити одразу багато підрозділів.

Інтерес до цієї події виявився величезним. Самих лише міжнародних ЗМІ приїхало понад 20 знімальних груп: від китайських до мексиканських. Серед цих ЗМІ була й "Українська правда".

Нм вдалося побувати на базі в Великобританії, де навчаються українські новобранці, повчитися з ними стріляти й уникати мін, тримати позиції, рятувати побратимів і головне – перемагати. Як це було, слухайте в аудіоверсії нашого репортажу.

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УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Текстову версію можна прочитати за посиланням.

Слухайте також наш подкаст "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм: 

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УП. Вголос

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

"Оксфорд" для ЗСУ. Як Британія навчає українських військових. Аудіоверсія
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