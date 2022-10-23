"Оксфорд" для ЗСУ. Як Британія навчає українських військових. Аудіоверсія

Готуючись до українського свята Дня захисників 14 жовтня, британська влада вирішила провести масштабні показові навчання, до яких залучити одразу багато підрозділів.

Інтерес до цієї події виявився величезним. Самих лише міжнародних ЗМІ приїхало понад 20 знімальних груп: від китайських до мексиканських. Серед цих ЗМІ була й "Українська правда".

Нм вдалося побувати на базі в Великобританії, де навчаються українські новобранці, повчитися з ними стріляти й уникати мін, тримати позиції, рятувати побратимів і головне – перемагати. Як це було, слухайте в аудіоверсії нашого репортажу.

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