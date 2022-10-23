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"Оксфорд" для ЗСУ. Як Британія навчає українських військових. Аудіоверсія

Роман Романюк — Неділя, 23 жовтня 2022, 18:00

Готуючись до українського свята Дня захисників 14 жовтня, британська влада вирішила провести масштабні показові навчання, до яких залучити одразу багато підрозділів.

Інтерес до цієї події виявився величезним. Самих лише міжнародних ЗМІ приїхало понад 20 знімальних груп: від китайських до мексиканських. Серед цих ЗМІ була й "Українська правда".

Нм вдалося побувати на базі в Великобританії, де навчаються українські новобранці, повчитися з ними стріляти й уникати мін, тримати позиції, рятувати побратимів і головне – перемагати. Як це було, слухайте в аудіоверсії нашого репортажу.

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Текстову версію можна прочитати за посиланням.

Слухайте також наш подкаст "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм: 

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УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

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Головна обсерваторія
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Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
11 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
177 епізодів
Сафарі
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Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
23 епізоди
Хроніки економіки
27 епізодів
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(не)Безпечна Країна
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Євродонбас
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Я не встигаю!
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Культура всього
73 епізоди
Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
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Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
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