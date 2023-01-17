Як наша психіка звикає жити в небезпеці? Говоримо у подкасті "War-Life Balance"
Як ми прокидались вранці 24 лютого і усвідомили, що тепер живемо в країні, в якій відбувається війна?
Як піддавались (чи не піддавались) паніці, стояли (чи не стояли в чергах), виїжджали за кордон чи йшли у військкомат?
Що відчували люди на початку і що відчувають зараз? Чи звикли ми до війни?
Чому ми живемо в травмі і що на нас чекає — посттравматичний синдром чи посттравматичне зростання?
Чи жити взагалі на часі?
Слухайте в першому випуску подкасту "War-Life Balance".
Подкаст "War-Life Balance" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.