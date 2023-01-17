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War-life balance

Як наша психіка звикає жити в небезпеці? Говоримо у подкасті "War-Life Balance"

Аліна Полякова — Вівторок, 17 січня 2023, 17:02

Як ми прокидались вранці 24 лютого і усвідомили, що тепер живемо в країні, в якій відбувається війна?

Як піддавались (чи не піддавались) паніці, стояли (чи не стояли в чергах), виїжджали за кордон чи йшли у військкомат? 

Що відчували люди на початку і що відчувають зараз? Чи звикли ми до війни? 

Чому ми живемо в травмі і що на нас чекає — посттравматичний синдром чи посттравматичне зростання? 

Чи жити взагалі на часі? 

Слухайте в першому випуску подкасту "War-Life Balance".

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Подкаст "War-Life Balance" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

Як наша психіка звикає жити в небезпеці? Говоримо у подкасті "War-Life Balance"
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