Как наша психика привыкает жить в опасности? Говорим в подкасте "War-Life Balance"
Як ми прокидались вранці 24 лютого і усвідомили, що тепер живемо в країні, в якій відбувається війна?
Як піддавались (чи не піддавались) паніці, стояли (чи не стояли в чергах), виїжджали за кордон чи йшли у військкомат?
Що відчували люди на початку і що відчувають зараз? Чи звикли ми до війни?
Чому ми живемо в травмі і що на нас чекає — посттравматичний синдром чи посттравматичне зростання?
Чи жити взагалі на часі?
Слухайте в першому випуску подкасту "War-Life Balance".
Подкаст "War-Life Balance" – це новий подкаст "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт и травма психотерапевта Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.