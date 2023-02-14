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War-life balance

Разом ми можемо витримати трішки більше. Навіщо потрібні сім’я та друзі

Аліна Полякова — Вівторок, 14 лютого 2023, 14:40

Це четвертий епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратися з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Що таке родина і навіщо вона нам потрібна? Чому ми досі створюємо сім’ї? Як співіснувати з родичами? Чому родичі і близькі люди – це не одне й те саме? Що робити, якщо твоя родина не хоче виїжджати з окупованої території? Як говорити з родичами і близькими, з якими у вас розходяться погляди? Чи потрібно продовжувати спілкування з родиною, якщо це спілкування завдає болю?

Навіщо потрібні друзі? Як підтримувати соціальні зв’язки, якщо з війною ваші погляди чи обставини змінились? Чи важче знаходити нових друзів у дорослому віці? Як надавати підтримку близьким?

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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Слухайте також інші епізоди подкасту:

War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

Разом ми можемо витримати трішки більше. Навіщо потрібні сім’я та друзі
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