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War-life balance

Вместе мы можем выдержать немного больше. Зачем нужны семья и друзья

Алина Полякова — Вторник, 14 февраля 2023, 14:40

Це четвертий епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратися з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Що таке родина і навіщо вона нам потрібна? Чому ми досі створюємо сім’ї? Як співіснувати з родичами? Чому родичі і близькі люди – це не одне й те саме? Що робити, якщо твоя родина не хоче виїжджати з окупованої території? Як говорити з родичами і близькими, з якими у вас розходяться погляди? Чи потрібно продовжувати спілкування з родиною, якщо це спілкування завдає болю?

Навіщо потрібні друзі? Як підтримувати соціальні зв’язки, якщо з війною ваші погляди чи обставини змінились? Чи важче знаходити нових друзів у дорослому віці? Як надавати підтримку близьким?

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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Слухайте також інші епізоди подкасту:

War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт и травма психотерапевта Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

Вместе мы можем выдержать немного больше. Зачем нужны семья и друзья
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