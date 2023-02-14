Вместе мы можем выдержать немного больше. Зачем нужны семья и друзья
Це четвертий епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратися з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.
Що таке родина і навіщо вона нам потрібна? Чому ми досі створюємо сім’ї? Як співіснувати з родичами? Чому родичі і близькі люди – це не одне й те саме? Що робити, якщо твоя родина не хоче виїжджати з окупованої території? Як говорити з родичами і близькими, з якими у вас розходяться погляди? Чи потрібно продовжувати спілкування з родиною, якщо це спілкування завдає болю?
Навіщо потрібні друзі? Як підтримувати соціальні зв’язки, якщо з війною ваші погляди чи обставини змінились? Чи важче знаходити нових друзів у дорослому віці? Як надавати підтримку близьким?
Слухайте також інші епізоди подкасту:
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.