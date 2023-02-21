Відчуття дому та переживання втрати. Як визнати її та прийняти власне безсилля
Це шостий епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.
Що таке дім? Як повернути відчуття дому, навіть якщо знаходишся за тисячі кілометрів від нього? Чи зміниться наш дім, поки нас там немає?
Як повертати собі відчуття безпеки? Як приймати реальність та як повертати контроль над власним життям?
Як приймати безсилля? Що таке горювання і як горювати? Як визнати втрату, щоб потім її пережити? Як допомогти близьким з переживанням втрат?
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.