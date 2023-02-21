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War-life balance

Чувство дома и переживание утраты. Как признать её и принять собственное бессилие

Алина Полякова — Вторник, 21 февраля 2023, 11:26

Це шостий епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Що таке дім? Як повернути відчуття дому, навіть якщо знаходишся за тисячі кілометрів від нього? Чи зміниться наш дім, поки нас там немає?

Як повертати собі відчуття безпеки? Як приймати реальність та як повертати контроль над власним життям?

Як приймати безсилля? Що таке горювання і як горювати? Як визнати втрату, щоб потім її пережити? Як допомогти близьким з переживанням втрат?

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт и травма психотерапевта Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

Чувство дома и переживание утраты. Как признать её и принять собственное бессилие
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