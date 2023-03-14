Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop
War-life balance

Життя після війни. Як ми його уявляємо та чи потрібно на нього чекати

Аліна Полякова — Вівторок, 14 березня 2023, 19:07

Це дев’ятий епізод подкасту "War-life balance" – подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Що буде після завершення війни? Як люди сприйматимуть кінець війни і як реагуватимуть на нього? Чи потрібно чекати кінець війни чи потрібно міняти своє життя вже зараз?

Як ми будемо звикати до нової мирної реальності? Як будуть адаптуватися військові, які повернуться з фронту?

Чи будемо ми після війни жити в постійному очікуванні чогось поганого?

На ці та інші питання наших слухачів відповідаємо у новому епізоді подкасту "War-life balance".

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify YouTube Soundcloud НВ. Подкасти

Підписуйся на наш ютуб-канал.

War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

Життя після війни. Як ми його уявляємо та чи потрібно на нього чекати
14 березня 2023, 19:07 — Аліна Полякова
"Всіх заарештувати неможливо". Мустафа Джемілєв про кримськотатарський та український опір в СРСР
14 березня 2023, 13:13 — Севгіль Мусаєва, Алім Алієв
Мистці Сакартвело на протестах в Тбілісі
13 березня 2023, 17:33 — Костянтин Дорошенко
Путіна - за ґрати. Усе, що треба знати про трибунал щодо агресії Росії
11 березня 2023, 17:54 — Олег Павлюк, Олена Куренкова
"Ранкова доза" провінції. Луцьк Оксани Забужко
11 березня 2023, 08:00 — Роман Романюк
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
1 епізод
Ранкова доза
84 епізоди
War-life balance
10 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
158 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
3 епізоди
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
8 епізодів
Хроніки економіки
9 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
5 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
15 епізодів
Температура - нормальна!
59 епізодів
Життя бентежне
10 епізодів
Культура всього
56 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів
#укрдерждовгобуд
7 епізодів