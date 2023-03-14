Життя після війни. Як ми його уявляємо та чи потрібно на нього чекати

Це дев’ятий епізод подкасту "War-life balance" – подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Що буде після завершення війни? Як люди сприйматимуть кінець війни і як реагуватимуть на нього? Чи потрібно чекати кінець війни чи потрібно міняти своє життя вже зараз?

Як ми будемо звикати до нової мирної реальності? Як будуть адаптуватися військові, які повернуться з фронту?

Чи будемо ми після війни жити в постійному очікуванні чогось поганого?

На ці та інші питання наших слухачів відповідаємо у новому епізоді подкасту "War-life balance".