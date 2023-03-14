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War-life balance

Жизнь после войны. Как мы её себе представляем и стоит ли её ждать

Алина Полякова — Вторник, 14 марта 2023, 19:07

Це дев’ятий епізод подкасту "War-life balance" – подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Що буде після завершення війни? Як люди сприйматимуть кінець війни і як реагуватимуть на нього? Чи потрібно чекати кінець війни чи потрібно міняти своє життя вже зараз?

Як ми будемо звикати до нової мирної реальності? Як будуть адаптуватися військові, які повернуться з фронту?

Чи будемо ми після війни жити в постійному очікуванні чогось поганого?

На ці та інші питання наших слухачів відповідаємо у новому епізоді подкасту "War-life balance".

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

Жизнь после войны. Как мы её себе представляем и стоит ли её ждать
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16 эпизодов
War-life balance
10 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
157 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Кавун та тютюн
3 эпизода
Сафарі
3 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
8 эпизодов
Хроніки економіки
9 эпизодов
УП. Вголос
17 эпизодов
(не)Безпечна Країна
5 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
15 эпизодов
Температура — нормальная!
59 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
56 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
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Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов