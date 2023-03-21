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War-life balance

War-life balance. Розвінчуємо міфи про психотерапію і психотерапевтів

Аліна Полякова — Вівторок, 21 березня 2023, 20:44

Це десятий, останній в цьому сезоні епізод подкасту "War-life balance" – подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Чому люди не ходять до психологів? Чи є сенс переконувати людей, які не вірять, що це може допомогти? Як обрати спеціаліста? Яка різниця між психологом, психотератевтом та психіатром? Чи може спеціаліст не підійти, як швидко це можна зрозуміти і чи це нормально? З яких причин терапевт може відповитись від клієнта?

Як зрозуміти, що вам потрібна терапія і як зважитись на цей крок?

Чи справді терапія – це дорого, довго та боляче?

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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

War-life balance. Розвінчуємо міфи про психотерапію і психотерапевтів
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Українські 90-ті
6 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
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Чому вони крадуть?
6 епізодів
Кавун та тютюн
3 епізоди
Сафарі
3 епізоди
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
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Хроніки економіки
10 епізодів
УП. Вголос
17 епізодів
(не)Безпечна Країна
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
15 епізодів
Температура - нормальна!
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Життя бентежне
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Культура всього
57 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
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У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
Minddetox Essays
11 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
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