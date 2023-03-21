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War-life balance

War-life balance. Развенчиваем мифы о психотерапии и психотерапевтах

Алина Полякова — Вторник, 21 марта 2023, 19:44

Це десятий, останній в цьому сезоні епізод подкасту "War-life balance" – подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни.

Чому люди не ходять до психологів? Чи є сенс переконувати людей, які не вірять, що це може допомогти? Як обрати спеціаліста? Яка різниця між психологом, психотератевтом та психіатром? Чи може спеціаліст не підійти, як швидко це можна зрозуміти і чи це нормально? З яких причин терапевт може відповитись від клієнта?

Як зрозуміти, що вам потрібна терапія і як зважитись на цей крок?

Чи справді терапія – це дорого, довго та боляче?

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

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