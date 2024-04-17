Емоційна напруга, злість та пошуки жертви: Як ми почуваємось на третьому році війні?
Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.
У першому епізоді другого сезону ми говоримо про те, як почувають себе люди на третьому році війни та відповідаємо на непрості питання: Чи можна втомитись від війни? Як наша психіка адаптувалась до постійних обстрілів та тривоги? Як ми втратили відчуття дому та навчились жити у невизначеності?
Також в епізоді обговорюємо збільшення загального рівня агресії між людьми та про те, чому ми часто нападаємо на своїх, як проявляємо злість та як проявляти її правильно.
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.