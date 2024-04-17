Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
War-life balance

Емоційна напруга, злість та пошуки жертви: Як ми почуваємось на третьому році війні?

Аліна Полякова, Юлія Кос — Середа, 17 квітня 2024, 15:26

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У першому епізоді другого сезону ми говоримо про те, як почувають себе люди на третьому році війни та відповідаємо на непрості питання: Чи можна втомитись від війни? Як наша психіка адаптувалась до постійних обстрілів та тривоги? Як ми втратили відчуття дому та навчились жити у невизначеності?

Також в епізоді обговорюємо збільшення загального рівня агресії між людьми та про те, чому ми часто нападаємо на своїх, як проявляємо злість та як проявляти її правильно.

Слухайте подкаст «War-life balance» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify YouTubeYouTube SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти RSSRSS

Реклама:

War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

Реклама:
Емоційна напруга, злість та пошуки жертви: Як ми почуваємось на третьому році війні?
17 квітня 2024, 15:26 — Аліна Полякова, Юлія Кос
Зелена енергетика проти зелених Карпат. Як вітряки загрожують дикій природі
16 квітня 2024, 15:11 — Дмитро Сімонов
Боротися за кожного українця. Як державі повертати людей додому і звикати до трудових мігрантів
15 квітня 2024, 15:44 — Олена Куренкова, Олег Павлюк
Часів Яр, нова російська ракета Х-69 та танки-сараї — головне про війну за тиждень
12 квітня 2024, 21:47 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
Ціна здоров'я. Як держава фінансує медицину і чи може вона бути безкоштовною?
11 квітня 2024, 15:40 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
3 епізоди
Головна обсерваторія
25 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
12 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
214 епізоди
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
56 епізодів
Хроніки економіки
64 епізоди
УП. Вголос
49 епізодів
(не)Безпечна Країна
40 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
81 епізод
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів