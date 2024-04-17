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War-life balance

Эмоциональное напряжение, злоба и поиски жертвы: Как мы чувствуем себя на третьем году войны?

Алина Полякова, Юлия Кос — Среда, 17 апреля 2024, 15:26

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У першому епізоді другого сезону ми говоримо про те, як почувають себе люди на третьому році війни та відповідаємо на непрості питання: Чи можна втомитись від війни? Як наша психіка адаптувалась до постійних обстрілів та тривоги? Як ми втратили відчуття дому та навчились жити у невизначеності?

Також в епізоді обговорюємо збільшення загального рівня агресії між людьми та про те, чому ми часто нападаємо на своїх, як проявляємо злість та як проявляти її правильно.

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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

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Эмоциональное напряжение, злоба и поиски жертвы: Как мы чувствуем себя на третьем году войны?
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