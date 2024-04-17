Эмоциональное напряжение, злоба и поиски жертвы: Как мы чувствуем себя на третьем году войны?

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У першому епізоді другого сезону ми говоримо про те, як почувають себе люди на третьому році війни та відповідаємо на непрості питання: Чи можна втомитись від війни? Як наша психіка адаптувалась до постійних обстрілів та тривоги? Як ми втратили відчуття дому та навчились жити у невизначеності?

Також в епізоді обговорюємо збільшення загального рівня агресії між людьми та про те, чому ми часто нападаємо на своїх, як проявляємо злість та як проявляти її правильно.