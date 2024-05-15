Страх мобілізації. Почуття сорому та “синдром провини вцілілого” під час війни
У цьому випуску говоримо про вступ в силу нового закону про мобілізацію: як це переживають чоловіки та як жінки хвилюються за своїх найближчих?
Також обговоримо відчуття провини тих, хто не на фронті, та "синдром провини вцілілого" українців, які живуть за кордоном або в більш безпечних регіонах України.
Зачепимо тему зупинки консульских послуг для чоловіків за кордоном та намагатимемося зрозуміти, чому в цій та інших ситуаціях жінки переживають більше.
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.