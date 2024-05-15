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War-life balance

Страх мобілізації. Почуття сорому та “синдром провини вцілілого” під час війни

Аліна Полякова — Середа, 15 травня 2024, 15:33

У цьому випуску говоримо про вступ в силу нового закону про мобілізацію: як це переживають чоловіки та як жінки хвилюються за своїх найближчих?

Також обговоримо відчуття провини тих, хто не на фронті, та "синдром провини вцілілого" українців, які живуть за кордоном або в більш безпечних регіонах України.

Зачепимо тему зупинки консульских послуг для чоловіків за кордоном та намагатимемося зрозуміти, чому в цій та інших ситуаціях жінки переживають більше.

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

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Страх мобілізації. Почуття сорому та “синдром провини вцілілого” під час війни
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