Чи можна бути щасливими під час війни?

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У четвертому епізоді мова піде про щастя та про те, що це таке. Також авторки подкасту обговорять, чому люди відчувають провину за щось хороше, що відбувається з ними під час війни. І чи перегукується це з почуттям "провини вцілілого".

А ще розмова піде про те, як дозволити собі бути щасливим, та чи нормально, коли люди бояться проявляти щастя серед засудження іншими.