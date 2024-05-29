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War-life balance

Чи можна бути щасливими під час війни?

Аліна Полякова — Середа, 29 травня 2024, 17:45

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У четвертому епізоді мова піде про щастя та про те, що це таке. Також авторки подкасту обговорять, чому люди відчувають провину за щось хороше, що відбувається з ними під час війни. І чи перегукується це з почуттям "провини вцілілого". 

А ще розмова піде про те, як дозволити собі бути щасливим, та чи нормально, коли люди бояться проявляти щастя серед засудження іншими.

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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

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Чи можна бути щасливими під час війни?
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