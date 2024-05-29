Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
War-life balance

Можно ли быть счастливым во время войны?

Алина Полякова — Среда, 29 мая 2024, 17:45

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У четвертому епізоді мова піде про щастя та про те, що це таке. Також авторки подкасту обговорять, чому люди відчувають провину за щось хороше, що відбувається з ними під час війни. І чи перегукується це з почуттям "провини вцілілого". 

А ще розмова піде про те, як дозволити собі бути щасливим, та чи нормально, коли люди бояться проявляти щастя серед засудження іншими.

Слухайте подкаст «War-life balance» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify YouTubeYouTube SoundcloudSoundcloud НВ. ПодкастиНВ. Подкасти RSSRSS

Реклама:

War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

Реклама:
Можно ли быть счастливым во время войны?
29 мая 2024, 17:45 — Алина Полякова
Как подготовиться к армии физически и не навредить себе
28 мая 2024, 17:03 — Наталья Бушковская
Антизападный поворот Грузии. Действительно ли в стране повторяется украинский Майдан?
27 мая 2024, 16:10 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
Как изменился Зеленский в кресле президента?
25 мая 2024, 16:23 — Роман Романюк, Роман Кравец
"Звездные войны" в Крыму, зачистка генералов в армии РФ и "грады" на Sea Baby – главное о войне за неделю
24 мая 2024, 21:03 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Лапы, уши, хвост
4 эпизода
УП-2
7 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
15 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
218 эпизодов
Головна обсерваторія
27 эпизодов
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
60 эпизодов
Хроніки економіки
70 эпизодов
УП. Вголос
52 эпизода
(не)Безпечна Країна
43 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
21 эпизод
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
84 эпизода
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов