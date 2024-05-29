Можно ли быть счастливым во время войны?
Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.
У четвертому епізоді мова піде про щастя та про те, що це таке. Також авторки подкасту обговорять, чому люди відчувають провину за щось хороше, що відбувається з ними під час війни. І чи перегукується це з почуттям "провини вцілілого".
А ще розмова піде про те, як дозволити собі бути щасливим, та чи нормально, коли люди бояться проявляти щастя серед засудження іншими.
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.