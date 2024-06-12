Проблема алкоголізму. Чи стали українці пити більше під час війни (та що з цим робити)
Чи стали українці вживати більше алкоголю під час повномасштабної війни та чи піддаються іншим залежностям?
У новому епізоді подкасту "War-life balance" шукаємо різницю між вживанням алкоголю та алкоголізмом. Ставимо собі запитання, чому люди взагалі вживають алкоголь та інші речовини. Намагаємось зрозуміти, як відчути, коли рівень вживання критичний, та що робити в цьому випадку.
Відповідаємо на питання "Чи можна кинути пити самостійно та в чому може допомогти психіатр, а в чому друзі?" та обговорюємо генетичну схильність до залежностей.
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.