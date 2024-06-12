Проблема алкоголизма. Стали ли украинцы пить больше во время войны (и что с этим делать)
Чи стали українці вживати більше алкоголю під час війни та чи піддаються іншим залежностям?
У новому епізоді подкасту "War-life balance" шукаємо різницю між вживанням алкоголю та алкоголізмом. Ставимо собі запитання, чому люди взагалі вживають алкоголь та інші речовини. Намагаємось зрозуміти, як відчути, коли рівень вживання критичний, та що робити в цьому випадку.
Відповідаємо на питання "Чи можна кинути пити самостійно та в чому може допомогти психіатр, а в чому друзі?" та обговорюємо генетичну схильність до залежностей.
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.