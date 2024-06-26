Батьківство з постійними тривогами. Що підштовхує людей заводити дітей під час війни?

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У новому епізоді подкасту говоримо про те, як тримати свою "зозуленьку" на плаву, коли в тебе маленькі діти, а на це ще й накладається війна? Як контролювати свою агресію і не зриватись на малечі? Чи погіршує війна післяродову депресію?

З якими труднощами виховання можна зіткнутися під час війни? Як розповідати дітям про війну та як говорити з ними про смерть у новому випуску подкасту "War-life balance".