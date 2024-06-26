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War-life balance

Батьківство з постійними тривогами. Що підштовхує людей заводити дітей під час війни?

Аліна Полякова — Середа, 26 червня 2024, 16:54

Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.

У новому епізоді подкасту говоримо про те, як тримати свою "зозуленьку" на плаву, коли в тебе маленькі діти, а на це ще й накладається війна? Як контролювати свою агресію і не зриватись на малечі? Чи погіршує війна післяродову депресію?

З якими труднощами виховання можна зіткнутися під час війни? Як розповідати дітям про війну та як говорити з ними про смерть у новому випуску подкасту "War-life balance".

Слухайте подкаст «War-life balance» на зручній платформі:
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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

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Батьківство з постійними тривогами. Що підштовхує людей заводити дітей під час війни?
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4 епізоди
УП-2
11 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
17 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
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222 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
64 епізоди
Хроніки економіки
74 епізоди
УП. Вголос
56 епізодів
(не)Безпечна Країна
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Я не встигаю!
21 епізод
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Життя бентежне
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Ок і шо?
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Україна після карантину
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