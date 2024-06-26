Батьківство з постійними тривогами. Що підштовхує людей заводити дітей під час війни?
Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.
У новому епізоді подкасту говоримо про те, як тримати свою "зозуленьку" на плаву, коли в тебе маленькі діти, а на це ще й накладається війна? Як контролювати свою агресію і не зриватись на малечі? Чи погіршує війна післяродову депресію?
З якими труднощами виховання можна зіткнутися під час війни? Як розповідати дітям про війну та як говорити з ними про смерть у новому випуску подкасту "War-life balance".
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.