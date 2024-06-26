Родительство с постоянными тревогами. Что подталкивает людей заводить детей во время войны?
Українська правда повертається з другим сезоном подкасту "War-life balance". У цьому подкасті журналістка Аліна Полякова та психотерапевтка Юлія Кос говорять про проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з війною та про те, як вони впливають на нас та нашу психіку.
У новому епізоді подкасту говоримо про те, як тримати свою "зозуленьку" на плаву, коли в тебе маленькі діти, а на це ще й накладається війна? Як контролювати свою агресію і не зриватись на малечі? Чи погіршує війна післяродову депресію?
З якими труднощами виховання можна зіткнутися під час війни? Як розповідати дітям про війну та як говорити з ними про смерть у новому випуску подкасту "War-life balance".
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.