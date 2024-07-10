Чи посилила війна відчуття втоми та вигорання?
В цьому епізоді ми говоримо про професійне та емоційне вигорання.
Визначаємо симптоми вигорання та шукаємо різницю між вигоранням та звичайною втомою.
Говоримо про те, як якісно відпочивати. Називаємо найбільш розповсюджені причини вигорання та, головне, як йому запобігти в умовах війни.
War-life balance
Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.
У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.