Усилила ли война ощущение усталости и выгорания?
В цьому епізоді ми говоримо про професійне та емоційне вигорання.
Визначаємо симптоми вигорання та шукаємо різницю між вигоранням та звичайною втомою.
Говоримо про те, як якісно відпочивати. Називаємо найбільш розповсюджені причини вигорання та, головне, як йому запобігти в умовах війни.
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.