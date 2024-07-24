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War-life balance

Батьки, діти, сепарація

Аліна Полякова — Середа, 24 липня 2024, 16:29

В новому епізоді подкасту говоримо про сепарацію з батьками.

Що таке сепарація? Коли зазвичай вона проходить? Чому важливо пройти сепарацію навіть з тією батьківською фігурою, яка не була присутня у вашому житті? Чи загрожує не пройдена сепарація та як вона впливає на подальшу побудову стосунків з людьми? А також, як на сепарацію вплинула війна?

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War-life balance

Пошуки себе під час війни, вибудова романтичних стосунків і стосунків з сім’єю та близькими, пошук сил на роботу в часи відключень електроенергії, усвідомлення та прийняття смерті – проблеми, з якими всім нам довелось зіткнутися з початком війни.

У новому подкасті War-life balance від "Української правди" журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт- і травма-психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з цими проблемами і втримати цей баланс.

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Батьки, діти, сепарація
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