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War-life balance

Родители, дети, сепарация

Алина Полякова — Среда, 24 июля 2024, 16:29

В новому епізоді подкасту говоримо про сепарацію з батьками.

Що таке сепарація? Коли зазвичай вона проходить? Чому важливо пройти сепарацію навіть з тією батьківською фігурою, яка не була присутня у вашому житті? Чи загрожує не пройдена сепарація та як вона впливає на подальшу побудову стосунків з людьми? А також, як на сепарацію вплинула війна?

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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

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Родители, дети, сепарация
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