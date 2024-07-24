Родители, дети, сепарация
В новому епізоді подкасту говоримо про сепарацію з батьками.
Що таке сепарація? Коли зазвичай вона проходить? Чому важливо пройти сепарацію навіть з тією батьківською фігурою, яка не була присутня у вашому житті? Чи загрожує не пройдена сепарація та як вона впливає на подальшу побудову стосунків з людьми? А також, як на сепарацію вплинула війна?
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.