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War-life balance

Романтические отношения во время войны – подкаст War-life balance

Алина Полякова — Среда, 21 августа 2024, 18:30

У новому випуску подкасту обговорюємо, які нові виклики у побудові стосунків нам принесла війна.

Говоримо про те, як зрозуміти, що ти вже готовий чи готова до нових стосунків, особливо, якщо попередні стосунки завершились втратою або розлученням.

Як подолати проблеми з довірою, які можуть виникнути після розлучення, та як обговорювати попередні стосунки з новими партнерами? Даємо практичні поради і обговорюємо особисті історії наших слухачів.

Слухайте подкаст «War-life balance» на зручній платформі:
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Цей епізод вийшов за підтримки 100CBD.com.ua 

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War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

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