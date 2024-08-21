Романтические отношения во время войны – подкаст War-life balance
У новому випуску подкасту обговорюємо, які нові виклики у побудові стосунків нам принесла війна.
Говоримо про те, як зрозуміти, що ти вже готовий чи готова до нових стосунків, особливо, якщо попередні стосунки завершились втратою або розлученням.
Як подолати проблеми з довірою, які можуть виникнути після розлучення, та як обговорювати попередні стосунки з новими партнерами? Даємо практичні поради і обговорюємо особисті історії наших слухачів.
Цей епізод вийшов за підтримки 100CBD.com.ua
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.