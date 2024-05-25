Як змінився Зеленський в кріслі президента?

Цього тижня з моменту інавгурації Володимира Зеленського минуло вже 5 років. Як він змінювався за цей час та що характеризує Президента України нині — обговорили політичні оглядачі УП Роман Романюк та Роман Кравець. Також вперше в історії у студії "УП-2" були присутні глядачі з Клубу УП.