Як змінився Зеленський в кріслі президента?
— Субота, 25 травня 2024, 16:23
Цього тижня з моменту інавгурації Володимира Зеленського минуло вже 5 років. Як він змінювався за цей час та що характеризує Президента України нині — обговорили політичні оглядачі УП Роман Романюк та Роман Кравець. Також вперше в історії у студії "УП-2" були присутні глядачі з Клубу УП.
Слухайте подкаст на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.