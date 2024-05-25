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УП-2

Як змінився Зеленський в кріслі президента?

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 25 травня 2024, 16:23

Цього тижня з моменту інавгурації Володимира Зеленського минуло вже 5 років. Як він змінювався за цей час та що характеризує Президента України нині — обговорили політичні оглядачі УП Роман Романюк та Роман Кравець. Також вперше в історії у студії "УП-2" були присутні глядачі з Клубу УП. 

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Як змінився Зеленський в кріслі президента?
25 травня 2024, 16:23 — Роман Романюк, Роман Кравець
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4 епізоди
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7 епізодів
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War-life balance
14 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
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9 епізодів
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27 епізодів
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