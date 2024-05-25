Как изменился Зеленский в кресле президента?
— Суббота, 25 мая 2024, 16:23
Цього тижня з моменту інавгурації Володимира Зеленського минуло вже 5 років. Як він змінювався за цей час та що характеризує Президента України нині — обговорили політичні оглядачі УП Роман Романюк та Роман Кравець. Також вперше в історії у студії "УП-2" були присутні глядачі з Клубу УП.
Слухайте подкаст на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.