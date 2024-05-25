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УП-2

Как изменился Зеленский в кресле президента?

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 25 мая 2024, 16:23

Цього тижня з моменту інавгурації Володимира Зеленського минуло вже 5 років. Як він змінювався за цей час та що характеризує Президента України нині — обговорили політичні оглядачі УП Роман Романюк та Роман Кравець. Також вперше в історії у студії "УП-2" були присутні глядачі з Клубу УП. 

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Как изменился Зеленский в кресле президента?
25 мая 2024, 16:23 — Роман Романюк, Роман Кравец
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Онлайн[за]хист
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10 эпизодов
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9 эпизодов