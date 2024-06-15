G7 змушує Путіна воювати проти Путіна
— Субота, 15 червня 2024, 17:02
Україна підписала довготривалі безпекові угоди зі США та Японією. Тим часом G7 ухвалила рішення надати Україні кредит на 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у подкасті "УП-2".
Слухайте подкаст на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.