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УП-2

G7 змушує Путіна воювати проти Путіна

Роман Романюк, Роман Кравець — Субота, 15 червня 2024, 17:02

Україна підписала довготривалі безпекові угоди зі США та Японією. Тим часом G7 ухвалила рішення надати Україні кредит на 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у подкасті "УП-2".

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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G7 змушує Путіна воювати проти Путіна
15 червня 2024, 17:02 — Роман Романюк, Роман Кравець
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4 епізоди
УП-2
10 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
16 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
221 епізод
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
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62 епізоди
Хроніки економіки
73 епізоди
УП. Вголос
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(не)Безпечна Країна
46 епізодів
Євродонбас
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Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
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Температура - нормальна!
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Чому вони крадуть?
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Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
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Ок і шо?
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Україна після карантину
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Онлайн[за]хист
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