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УП-2

G7 заставляет Путина воевать против Путина

Роман Романюк, Роман Кравец — Суббота, 15 июня 2024, 17:02

Україна підписала довготривалі безпекові угоди зі США та Японією. Тим часом G7 ухвалила рішення надати Україні кредит на 50 мільярдів доларів за рахунок заморожених російських активів. Про це поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець у подкасті "УП-2".

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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G7 заставляет Путина воевать против Путина
15 июня 2024, 17:02 — Роман Романюк, Роман Кравец
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