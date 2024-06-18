Шизофренія Путіна та практичні результати Глобального саміту миру
— Вівторок, 18 червня 2024, 12:58
Перед Самітом миру Путін вирішив розповісти свої умови переговорів, де-факто вимагаючи капітуляції України. Саміт миру все ж відбувся, його учасниками стали 101 країна та організація. Проте тривають дискусії, чи мав він якісь результати? Про все поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.