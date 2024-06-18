Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Реклама:
УП-2

Шизофренія Путіна та практичні результати Глобального саміту миру

Роман Романюк, Роман Кравець — Вівторок, 18 червня 2024, 12:58

Перед Самітом миру Путін вирішив розповісти свої умови переговорів, де-факто вимагаючи капітуляції України. Саміт миру все ж відбувся, його учасниками стали 101 країна та організація. Проте тривають дискусії, чи мав він якісь результати? Про все поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

Слухайте подкаст на зручній платформі:
Apple Podcasts Apple Podcasts Spotify Spotify Soundcloud Soundcloud YouTube YouTube RSS RSS

Реклама:

УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

Реклама:
Шизофренія Путіна та практичні результати Глобального саміту миру
18 червня 2024, 12:58 — Роман Романюк, Роман Кравець
Затоплена пам'ять Великого Лугу. Хто охороняє "козацьку ідентичність" Херсонщини. Аудіоверсія
16 червня 2024, 15:43 — Євген Руденко
Втрата Старомайорського, фортифікації біля Вовчанську та С-500 у окупованому Криму – головне про війну за тиждень
15 червня 2024, 19:15 — Федір Попадюк, Євген Будерацький
G7 змушує Путіна воювати проти Путіна
15 червня 2024, 17:02 — Роман Романюк, Роман Кравець
Менше "планів Маршала" – більше конкретики. Чим закінчилася конференція з відбудови в Берліні?
14 червня 2024, 18:30 — Дана Гордійчук, Ярослав Вінокуров
Усі подкасти...
Канали
24.02: Реконструкція
5 епізодів
Лапи, вуха, хвіст
4 епізоди
УП-2
11 епізодів
Ранкова доза
86 епізодів
War-life balance
16 епізодів
Українські 90-ті
6 епізодів
Кавун та тютюн
9 епізодів
Подкаст "Кляті питання"
222 епізоди
Головна обсерваторія
27 епізодів
Сафарі
13 епізодів
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
62 епізоди
Хроніки економіки
73 епізоди
УП. Вголос
55 епізодів
(не)Безпечна Країна
46 епізодів
Євродонбас
4 епізоди
Я не встигаю!
21 епізод
Культура всього
87 епізодів
Температура - нормальна!
86 епізодів
Чому вони крадуть?
6 епізодів
Один одному
23 епізоди
Життя бентежне
10 епізодів
Ок і шо?
78 епізодів
Україна після карантину
13 епізодів
У тіні
1 епізод
Онлайн[за]хист
3 епізоди
Медіабіль!
10 епізодів
До попкорну з Анною Паленчук
9 епізодів