Шизофрения Путина и практические результаты Глобального саммита мира
— Вторник, 18 июня 2024, 12:58
Перед Самітом миру Путін вирішив розповісти свої умови переговорів, де-факто вимагаючи капітуляції України. Саміт миру все ж відбувся, його учасниками стали 101 країна та організація. Проте тривають дискусії, чи мав він якісь результати? Про все поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.