Шизофрения Путина и практические результаты Глобального саммита мира

Перед Самітом миру Путін вирішив розповісти свої умови переговорів, де-факто вимагаючи капітуляції України. Саміт миру все ж відбувся, його учасниками стали 101 країна та організація. Проте тривають дискусії, чи мав він якісь результати? Про все поговорили антизірка світової журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.