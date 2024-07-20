Чи почались переговори з росією?

Українці вірять в перемогу над рф, готові до мирних переговорів, але не ладні поступатись територіями. Зеленський неочікувано провів пресконференцію: Шмигаль, мобілізація, українська зброя – яких ще тем торкнулися на заході?

Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.