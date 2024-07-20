Чи почались переговори з росією?
— Субота, 20 липня 2024, 16:02
Українці вірять в перемогу над рф, готові до мирних переговорів, але не ладні поступатись територіями. Зеленський неочікувано провів пресконференцію: Шмигаль, мобілізація, українська зброя – яких ще тем торкнулися на заході?
Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
Слухайте подкаст на зручній платформі:
УП-2
Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.