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Начались ли переговоры с Россией?

Роман Кравец, Роман Романюк — Суббота, 20 июля 2024, 16:02

Українці вірять в перемогу над рф, готові до мирних переговорів, але не ладні поступатись територіями. Зеленський неочікувано провів пресконференцію: Шмигаль, мобілізація, українська зброя – яких ще тем торкнулися на заході?
Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Начались ли переговоры с Россией?
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