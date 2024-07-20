Начались ли переговоры с Россией?
— Суббота, 20 июля 2024, 16:02
Українці вірять в перемогу над рф, готові до мирних переговорів, але не ладні поступатись територіями. Зеленський неочікувано провів пресконференцію: Шмигаль, мобілізація, українська зброя – яких ще тем торкнулися на заході?
Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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УП-2
Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.