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Глобальний прогноз Залужного, зміна прем'єра та речі, які Трамп повторює за Порошенком

Роман Романюк, Роман Кравець — Вівторок, 30 липня 2024, 18:27

Кадрові зміни в Уряді знову не відбулись. Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше виступив у Лондоні на RUSI Land Warfare Conference 2024 як посол України. Тим часом в США повністю змінилась драматургія передвиборчих перегонів.
Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Української правди", у якому політичні оглядачі Роман Романюк та Роман Кравець обговорюють актуальні події та їхній вплив на нас з вами.

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Глобальний прогноз Залужного, зміна прем'єра та речі, які Трамп повторює за Порошенком
30 липня 2024, 18:27 — Роман Романюк, Роман Кравець
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