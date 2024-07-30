Глобальный прогноз Залужного, смена премьера и вещи, которые Трамп повторяет за Порошенко

Кадрові зміни в Уряді знову не відбулись. Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше виступив у Лондоні на RUSI Land Warfare Conference 2024 як посол України. Тим часом в США повністю змінилась драматургія передвиборчих перегонів.

Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.