Глобальный прогноз Залужного, смена премьера и вещи, которые Трамп повторяет за Порошенко
— Вторник, 30 июля 2024, 18:27
Кадрові зміни в Уряді знову не відбулись. Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше виступив у Лондоні на RUSI Land Warfare Conference 2024 як посол України. Тим часом в США повністю змінилась драматургія передвиборчих перегонів.
Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.
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Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.