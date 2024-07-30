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УП-2

Глобальный прогноз Залужного, смена премьера и вещи, которые Трамп повторяет за Порошенко

Роман Романюк, Роман Кравец — Вторник, 30 июля 2024, 18:27

Кадрові зміни в Уряді знову не відбулись. Ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вперше виступив у Лондоні на RUSI Land Warfare Conference 2024 як посол України. Тим часом в США повністю змінилась драматургія передвиборчих перегонів.
Про це поговорили антизірка всесвітньої журналістики Роман Романюк та політичний оглядач УП Роман Кравець.

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УП-2

Подкаст "Украинской правды", в котором политические обозреватели Роман Романюк и Роман Кравец обсуждают актуальные события и их влияние на нас с вами.

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Глобальный прогноз Залужного, смена премьера и вещи, которые Трамп повторяет за Порошенко
30 июля 2024, 18:27 — Роман Романюк, Роман Кравец
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